Biden vs Trump, i sondaggi sui due sfidanti per la Casa Bianca (Di giovedì 16 luglio 2020) Joe Biden supera il consenso di Donald Trump, il candidato democratico incassa il 51% contro il 41% dell’attuale Presidente I risultati dei sondaggi tra Joe Biden e Donald Trump che concorreranno alle elezioni presidenziali segnano il calo di consensi dell’attuale Presidente americano. Il candidato democratico ha segnato infatti il ha il 52% delle preferenze contro il 37% del tycoon. Il sondaggio stilato da Quinnipiac University dimostra che il 62% del campione intervistato non approva le decisioni dell’attuale amministrazione degli Stati Uniti d’America. Trump perde infatti consenso per i gravi errori commessi nella gestione dell’emergenza sanitaria. A diminuire il sostegno della popolazione per l’attuale presidente è ... Leggi su zon

