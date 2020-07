Biden attacca la dittatura egiziana. "Basta assegni in bianco". Si apre un nuovo corso contro Al Sisi? (Di giovedì 16 luglio 2020) 140 caratteri possono cambiare la storia. O almeno parte del corso della storia. Come è noto il miglior alleato della dittatura egiziana del generale Al Sisi è Trump. Il candidato presidenziale dei democratici americani, Biden, attacca per la prima volta direttamente la dittatura di Al Sisi. L'occasione è data dal rilascio dello studente americano egiziani di 24 anni Mohamed Amashah. Così su Twitter, Biden:Mohamed Amashah è finalmente a casa dopo 486 giorni di prigione egiziana per aver (...) - Tribuna Libera / Egitto, Biden John, Al Sisi , Donald Trump, Giulio Regeni Leggi su feedproxy.google

