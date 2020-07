Berlusconi e Marta Fascina, prima uscita ufficiale in coppia. Lei si presenta così | Guarda (Di giovedì 16 luglio 2020) Le immagini esclusive di Silvio Berlusconi e della sua nuova compagna Marta Fascina, in arrivo all'aeroporto di Olbia. Il Cav, come da consuetudine e nonostante il coronavirus, trascorrerà le vacanze estive in Costa Smeralda, nella splendida cornice di Villa Certosa dove da settimane ci sono già le figlie Barbara ed Elena con le rispettive famiglie. Quest'anno, però, non ci sarà più Francesca Pascale, ma, appunto, la 30enne deputata calabrese di Forza Italia. È il settimanale Gente a realizzare lo scoop, con le foto della discesa della coppia dall'aereo e con quelle dell'aperitivo in famiglia con cui Eleonora e Barbara hanno dato il benvenuto sardo alla nuova "matrigna". Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : Silvio #Berlusconi e Marta #Fascina, l'arrivo in coppia in Costa Smeralda: la prima paparazzata ufficiale, la fidan… - mimmamax : RT @jabbaTM: BERLUSCONI SBARCA A VILLA CERTOSA, IN SARDEGNA, IN COMPAGNIA DELLA NUOVA FIAMMA MARTA FASCINA - jabbaTM : BERLUSCONI SBARCA A VILLA CERTOSA, IN SARDEGNA, IN COMPAGNIA DELLA NUOVA FIAMMA MARTA FASCINA - unaresistencia : RT @_DAGOSPIA_: BERLUSCONI SBARCA A VILLA CERTOSA, IN SARDEGNA, IN COMPAGNIA DELLA NUOVA FIAMMA MARTA FASCINA - Agenpress : Berlusconi a Villa Certosa, in Sardegna con la nuova compagna Marta Fascina -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Marta Berlusconi a Villa Certosa, in Sardegna con la nuova compagna Marta Fascina Agenpress Prodi, trasformando in amico il nemico storico Berlusconi, rende più facile la sua corsa al Quirinale. Ma ci sono anche altri in corsa

Si sta avvicinando la data della elezione del nuovo presidente della repubblica (gennaio 2022) e, come sempre accade in tale circostanza, un certo numero di atleti sta facendo manovre per essere fra i ...

Draghi e la tavola apparecchiata

Al di qua e al di là del Tevere si sta davvero lavorando per dare vita a un Governo alternativo a quello in carica? È possibile. I fatti conosciuti sono ancora pochi, tuttavia sufficienti per lasciare ...

Si sta avvicinando la data della elezione del nuovo presidente della repubblica (gennaio 2022) e, come sempre accade in tale circostanza, un certo numero di atleti sta facendo manovre per essere fra i ...Al di qua e al di là del Tevere si sta davvero lavorando per dare vita a un Governo alternativo a quello in carica? È possibile. I fatti conosciuti sono ancora pochi, tuttavia sufficienti per lasciare ...