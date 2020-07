Benzema, l’ex agente rivela: “Vuole tornare al Lione. Quando con Mourinho andava male…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Karim Djaziri, ex agente di Karim Benzema, ha rivelato dei dettagli importanti in merito all'attaccante. In un'intervista rilasciata per OL TV, ha rivelato il desiderio del giocatore di tornare dov'è nato calcisticamente.NOSTALGIA CANAGLIAcaption id="attachment 992783" align="alignnone" width="594" Benzema Lione (getty images)/captionIl desiderio di tornare in Francia è fortissimo per Benzema, ma il suo ex agente confessa che non sa Quando arriverà il momento del ritorno: "Quello che sta vivendo oggi al Real Madrid è all'altezza di ciò che vuole un calciatore. Gioca per il Madrid, si sente vicino al suo allenatore e i tifosi lo adorano. Al momento non ... Leggi su itasportpress

ciblan10 : @Torrenapoli1 @Benzema chi è? Quello che 2 anni fa l'onnipotente @ADeLaurentiis definì un ex calciatore che ormai era da pensione? -

