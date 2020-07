Benevento, domani la sfida con il Livorno: i convocati di Inzaghi (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Esaurito il ritiro premio in Sardegna, il Benevento si appresta a tuffarsi nuovamente nel campionato. Ultime quattro tappe per la Strega, prima di salutare definitivamente la serie B. domani sera, al “Ciro Vigorito” (ore 21), la formazione di Filippo Inzaghi affronterà il Livorno, da poco passato nelle mani di Yuri Cannarsa e già retrocesso in serie C. Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico piacentino ha diramato l’elenco calciatori convocati per la gara don i toscani. Sono 24 i giocatori scelti, all’appello mancano Antei, Letizia, Viola e Vokic. Questo l’elenco dei convocati: PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori; DIFENSORI: Rillo, Gentile, Gyamfi, ... Leggi su anteprima24

fumodasolo : ok la mia maglia sta a benevento quindi arriva domani suppongo che stress che palle -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento domani Meteo BENEVENTO: oggi e domani poco nuvoloso, Venerdì 17 nubi sparse iL Meteo Benevento – Livorno: s’incontrano due squadre che hanno già avuto l’opposto verdetto dal campionato

Un po' di canoniche righe in cronaca sportiva: a tanto si riduce la presenza del Benevento calcio, ormai, sui 'media', quando lo stesso è nei pressi di un impegno per così dire agonistico. Sono allora ...

Napoli teatro festival Italia, domani il debutto nel paese di Padre Pio della Maria Maddalena di Lina Sastri

Domani il Napoli teatro festival Italia, diretto da Ruggero Cappuccio, fa tappa in provincia di Benevento: al Teatro Naturale di Pietrelcina, ore 21, Lina Sastri presenta in prima assoluta Maria Madda ...

