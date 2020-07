Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 16 luglio 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 16 luglio 2020. Leggi su comingsoon

Rossi6Giulia : @bl4cksovl Ma di sicuro non parlava di loro, ma loro sono i protagonisti di una storia più grande, n'è mica 'beautiful' ma Ahah - zazoomblog : Beautiful Una vita Il segreto: anticipazioni 16 luglio 2020 - #Beautiful #segreto: #anticipazioni - valeria_visini : @MaxMangione @Allimprovvisoil I personaggi sono la cosa più facile, se vuoi ti faccio un riassunto stile Beautiful.… - tommoway258 : mi dite qualche frase/parola nel vostro dialetto? nel mio: dammi il tiro che porto giù il rusco=aprimi il cancello… - tommoway258 : @hazmyhabit dammi il tiro che porto giù il rusco aprimi il cancello che butto la spazzatura braghe=pantaloni te l… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Una

SoloDonna

Mentre Ridge cerca di parlare con Hope per spiegarle che potrebbe dare una opportunità a Thomas, il giovane stilista tira fuori tutta la sua vera personalità. E non fa nulla per salvare Emma, dopo l’i ...Partiamo con l'analisi delle nostre curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea arancione di Canale 5 con Beautiful e Una vita al comando sulla linea del 20% di share, seguita dalla c ...