Bayer Leverkusen, Havertz verso l’addio: Bayern e Chelsea alla finestra (Di giovedì 16 luglio 2020) Kai Havertz potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del calciomercato. Stando a quanto riportato dalla rivista “Kicker”, il 21enne tedesco è destinato a lasciare il Bayer Leverkusen: una decisione maturata appieno dopo che le “aspirine” hanno mancato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League chiudendo la Bundesliga al quinto posto. Sulle tracce del talentuoso Havertz ci sarebbe il solito Bayern Monaco ma soprattutto il Chelsea, che al momento appare favorito. I Blues si sono già assicurati Timo Werner dal Lipsia e adesso sarebbero pronti a sborsare addirittura 90 milioni di euro per il cartellino di Havertz, il cui contratto scade nel 2022. Leggi su sportface

