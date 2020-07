Basilicata sempre Covid-free: 293 tamponi tutti negativi (Di giovedì 16 luglio 2020) Continua il trend Covid-free della Basilicata. Anche oggi, come comunica la task force regionale nel consueto bollettino, non ci sono casi di Coronavirus nella regione. Nella giornata di ieri, 15 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

forestale82 : RT @dukana2: Noo??...pensavo fosse scomparso per sempre dalla #Basilicata,con la tragedia del #Covid19!! Ma questo non ha un briciolo di dig… - gustatore : @IlFuRyuzaki I politici locali della Lega, al Sud, sono di una incompetenza inaudita. Me ne rendo conto anche adess… - LaGazzettaWeb : Basilicata sempre Covid-free: 293 tamponi tutti negativi - matteoc1951 : RT @dukana2: Noo??...pensavo fosse scomparso per sempre dalla #Basilicata,con la tragedia del #Covid19!! Ma questo non ha un briciolo di dig… - Lorce11 : RT @dukana2: Noo??...pensavo fosse scomparso per sempre dalla #Basilicata,con la tragedia del #Covid19!! Ma questo non ha un briciolo di dig… -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata sempre Basilicata sempre Covid-free: 293 tamponi tutti negativi La Gazzetta del Mezzogiorno Basilicata sempre Covid-free: 293 tamponi tutti negativi

Continua il trend Covid-free della Basilicata. Anche oggi, come comunica la task force regionale nel consueto bollettino, non ci sono casi di Coronavirus nella regione. Nella giornata di ieri, 15 ...

Lega Pro: la serie C comincerà il 27 settembre

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Il Consiglio direttivo della Lega Pro, riunito in videoconferenza, ha ufficializzato che il prossimo campionato di serie C prenderà il via il 27 settembre, ribadendo però la pr ...

Continua il trend Covid-free della Basilicata. Anche oggi, come comunica la task force regionale nel consueto bollettino, non ci sono casi di Coronavirus nella regione. Nella giornata di ieri, 15 ...(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Il Consiglio direttivo della Lega Pro, riunito in videoconferenza, ha ufficializzato che il prossimo campionato di serie C prenderà il via il 27 settembre, ribadendo però la pr ...