Barcellona, lo sfogo di Messi: “Siamo una squadra debole e che lascia a desiderare, sono arrabbiato” (Di venerdì 17 luglio 2020) Serata da dimenticare per il Barcellona e per Leo Messi, che ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro l’Osasuna, il quale ha visto i blaugrana capitolare in casa per 2-1 e allo stesso tempo il Real Madrid vincere il titolo. “Siamo il Barcellona, dobbiamo vincere ogni partita. Siamo una squadra debole e abbiamo lasciato a desiderare in molte partite. Abbiamo perso punti quando non dovevamo e siamo stati molto irregolari. sono arrabbiato” ha tuonato l’argentino “come d’altronde chiunque nel club. E’ necessaria dell’autocritica, a partire da noi giocatori. Sarà difficile vincere la Champions League continuando così, ma vogliamo farci trovare pronti. Ripartiremo da zero” ... Leggi su sportface

Duro sfogo di Leo dopo il k.o. contro l'Osasuna: "Se non riusciamo a vincere la Liga come potremo vincere la Champions? La gente ha perso la pazienza, dobbiamo fare tutti autocritica"

