Barbara D’Urso vestita da sposa, Malgioglio ‘Regina Madre’: «Sto piangendo…» [VIDEO] (Di giovedì 16 luglio 2020) «Ho ritrovato questo VIDEO con la “Regina Madre” e mi sto sentendo male dal ridere», così scrive Barbara D’Urso su Instagram. Ed è un messaggio accompagnato da un VIDEO assolutamente ridicolo che mostra un dietro le quinte esilarante relativo al periodo del Grande Fratello, che mostra la conduttrice vestita da sposa con il paroliere Cristiano Malgioglio nei panni della Regina Elisabetta. Nessuno scherzo, non è un deepfake, tutto vero. E per molti fan è ‘trash puro’: per questo «ringraziano» la 63enne, ora assente dagli schermi tv per la pausa estiva. leggi anche l’articolo —> Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche, scivolato nel laghetto e beccato: ... Leggi su urbanpost

riondino_pietro : @MT_Meli_ Sei la Barbara D'Urso del giornalismo .solo trash - etherrbln : @ozandbln ma tua madre è Barbara D’urso perché non so come gli è uscita sta trashata dalla figa - pewmat : Quindi sulla tv tradizionale sono rimasti solo i programmi di Maria De Filippi, Barbara D'Urso e le repliche di Don… - infoitcultura : Barbara d’Urso, sotto il sole di Cologno gira un video speciale - infoitcultura : Barbara d’Urso, spunta un video sul Grande Fratello: “Mi sento male dal…” -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia