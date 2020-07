Bagni pubblici per disabili a piazza Libertà, la denuncia del Movimento Italiano Disabili (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili, Giovanni Esposito, con questo comunicato stampa, intende esporre all’amministrazione comunale e al Settore Lavori pubblici del Comune di Avellino alcune criticità inerenti i Bagni pubblici di piazza Libertà soprattutto quelli destinati agli utenti diversamente abili. “Allo stato dell’arte dell’opera si evidenzia la mancata messa in funzione dell’ascensore necessario ai diversamente abili per poter raggiungere e accedere al piano seminterrato dove si trovano i servizi igienici, non vi è presente un asciugatore mani ne alloggio per rotolo carta asciugamani tantomeno vi è presente dispensa ... Leggi su anteprima24

Maurizi55506772 : Che bel catalogo. ..di self culi... cessi. Bagni pubblici. .bagni palestra. Bagni casa... tutti da super market...h… - MarcoLatini18 : @Massimo94202167 3) ho visto italiani fare la stessa cosa, quindi il problema in questione é la mancanza di bagni pubblici - redspoetry : raga ma vogliamo parlare di quei bagni pubblici con le luci con il sensore di movimento, che a un certo punto ti ri… - NChirullo : @1f6eed3c8c1c4e4 Ol vigilantes dei bagni pubblici - unvcool : @scofbreak le persone magre hanno problemi a viaggiare, a trovare lavoro, a usare i bagni pubblici, a essere prese… -

Ultime Notizie dalla rete : Bagni pubblici Barbara: presi nuovamente di mira i bagni pubblici. Il sindaco avverte i vandali: "Vi identificheremo" Vivere Senigallia Nardò - RIGENERAZIONE URBANA L’ANTONIANO SARÀ UN CENTRO PER PERSONE AFFETTE DA AUTISMO

L’ex Antoniano di via Generale Cantore diventerà un centro polivalente diurno e notturno per persone affette da disturbi dello spettro autistico. Lo ha deciso la giunta guidata da Pippi Mellone che co ...

Verso le Regionali, Susanna Ceccardi: “Con me la Maremma diventerà un territorio di serie A”

Giornata maremmana con visita alle aziende, ad alcune associazioni di categoria e un incontro pubblico a Marina di Grosseto. La candidata governatore della Regione Toscana Susanna Ceccardi ha fatto ta ...

L’ex Antoniano di via Generale Cantore diventerà un centro polivalente diurno e notturno per persone affette da disturbi dello spettro autistico. Lo ha deciso la giunta guidata da Pippi Mellone che co ...Giornata maremmana con visita alle aziende, ad alcune associazioni di categoria e un incontro pubblico a Marina di Grosseto. La candidata governatore della Regione Toscana Susanna Ceccardi ha fatto ta ...