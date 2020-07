Bagaglio a mano in aereo vietato: nuove regole Ryanair e Easyjet, cosa cambia (Di giovedì 16 luglio 2020) Divieto di Bagaglio a mano a bordo dell’aereo: cambia tutto. Dopo lo stop voluto da ENAC alla possibilità di utilizzare le cappelliere e portare in cabina i mini trolley, in vigore dal 26 giugno al 15 luglio, da oggi partono nuove regole che consentiranno il Bagaglio a mano. Da quando è stato preso, il provvedimento sui voli in partenza dall’Italia ha creato un mare di polemiche da più fronti. La ditta Carpisa ha addirittura mosso le vie legali contro Enac: “Il divieto di imbarcare trolley sugli aerei era inutile e anzi dannoso. Ha provocato ritardi per le procedure di imbarco e assembramenti per il ritiro delle valigie. La decisione autonoma di ENAC, non sollecitata da alcun protocollo sanitario né ... Leggi su italiasera

