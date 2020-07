Backup iCloud Foto, come funziona (Di giovedì 16 luglio 2020) iCloud è una delle funzioni più importanti di un iPhone e di un iPad ed è un'applicazione che si trova già preinstallata su ogni dispositivo Apple. Lo scopo di iCloud è quello di fornire uno spazio di archiviazione online in cui salvare una copia sicura delle Foto, della rubrica e di altri dati personali in modo da poterli ripristinare su un nuovo iPhone o iPad e in modo da poterli anche visualizzare su un computer o su un altro dispositivo mobile.Se la nostra principale preoccupazione sono le Foto scattate con la Fotocamera del nostro iPhone, vi basterà leggere la seguente guida, dove vi mostreremo nel dettaglio come salvare Foto online su iPhone sfruttando appunto il servizio iCloud, che può ... Leggi su navigaweb

colorsofsunsets : @miIdmoon Se hai l’account iCloud su cui hai segnato tutti i dati vai su inizializza altrimenti fai un backup di tu… - MiiraStrauss : @ereristy O backup do ios fica salvo no iCloud ???? - ilcontemax24 : @aboutlocs Dipende da quanto spazio hai sul cell e da come lo usi, io ho dovuto fare l’abbonamento ad icloud da 50g… - vmkitboys : @hobinseok non usi icloud per salvare i dati oppure un backup giornaliero automatico? prova a guardare ?? cmq non è… - mariofsc : @hiimanalien esatto. per sicurezza il backup (sul mac) l’avevo fatto già prima di installare la beta, però dopo ho… -

WhatsApp può essere considerata la più popolare app di messaggistica del mondo, in cui vengono conservati non solo le chat, ma anche foto, messaggi vocali e video. Una quantità notevole di dati che de ...

È vero che non bisogna mai caricare al 100% la batteria dello smartphone? E che non si dovrebbero lasciare collegati di notte? Come e ogni quanto serve cancellare foto, video e soprattutto App? Sono a ...

