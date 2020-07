Avete mai visto la mamma di Gaia Gozzi? Ha 50 anni ed è bellissima [FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) Sta facendo impazzire tutti con la sua ‘Chega’ Gaia Gozzi; la 23enne ha trionfato nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Gaia ha origini brasiliane: sua mamma si chiama Luciana Piza Toledo ed è un’ex ballerina di danza classica e contemporanea. Chi è Luciana, la mamma di Gaia Gozzi FOTO Si chiama Luciana Piza Toledo, ha 50 anni ed è la mamma di Gaia Gozzi, la vincitrice dell’ultima edizione di amici. La donna è mamma di altre due ragazze ed è un’ex ballerina di danza classica e contemporanea e per anni ha svolto l’attività professionale di pubblicitaria. La ... Leggi su velvetgossip

ricpuglisi : Cara @cgilnazionale, come mai non avete pensato a una bella tassazione del 100% sui patrimoni? Perché essere così… - scialpi : Comunicazione di servizio da ora poi nei miei social saranno dedicati solo a contenuti ‘leggeri’ quindi mai invasiv… - LaCiuraRaffaele : RT @AriannaMo__: Avete mai visto un gufo che fa il mimo francese? - AndreaMarano11 : RT @AriannaMo__: Avete mai visto un gufo che fa il mimo francese? - trying_to_walk_ : mai avuto qualcuno che vi ispira e aiuta sempre,se non avete un idolo,un qualcuno su cui contare e per cui dareste… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Cinque sketch con Renato Pozzetto che non avete mai visto LegnanoNews Aversa, Virgilio: “Lega non è più quella contro il Sud. Diamo svolta in Campania dopo il nulla di De Luca”

Aversa (Caserta) – Grande partecipazione, mercoledì 15 luglio, in un noto locale aversano, per il benvenuto ufficiale tra le fila della Lega di Nicla Virgilio. Oltre 400 persone hanno raccolto l’invit ...

L’udito al tempo del distanziamento sociale e delle mascherine: come aiutare gli anziani

Avere problemi di udito e aver bisogno di un apparecchio acustico, ancora oggi, è troppo spesso motivo di pregiudizio. Molti anziani preferiscono negare le proprie difficoltà uditive, anziché applicar ...

Aversa (Caserta) – Grande partecipazione, mercoledì 15 luglio, in un noto locale aversano, per il benvenuto ufficiale tra le fila della Lega di Nicla Virgilio. Oltre 400 persone hanno raccolto l’invit ...Avere problemi di udito e aver bisogno di un apparecchio acustico, ancora oggi, è troppo spesso motivo di pregiudizio. Molti anziani preferiscono negare le proprie difficoltà uditive, anziché applicar ...