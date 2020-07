“Autostrade libere”. Agghiacciante prima pagina del Fatto: Travaglio schiaffa Salvini sotto i piloni del ponte Morandi | Guarda (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio riesce a infilare Matteo Salvini in prima pagina anche quando non c'entra nulla. Il dossier su Autostrade per l'Italia riGuarda esclusivamente il governo, dove da un anno ci sono Pd e M5s a sostegno di Giuseppe Conte. Eppure per il Fatto Salvini fa parte dei vinti di una partita che non ha giocato: un capolavoro. “Autostrade libere, i Benetton in fuga”, ha titolato in prima pagina Travaglio, che ha posizionato il segretario della Lega sotto i piloni del ponte Morandi insieme a Benetton ed alla ministra Paola De Micheli, ritenuti i grandi sconfitti. Mentre alla categoria dei vincitori ... Leggi su liberoquotidiano

