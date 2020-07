Autostrade, ecco gli scenari per l’uscita dei Benetton: dal nuovo assetto alla quotazione. E perché dopo l’annuncio il titolo di Atlantia è salito (Di giovedì 16 luglio 2020) Una certezza: i Benetton cederanno il controllo di Autostrade, dopo vent’anni la rete in mano pubblica. Un’incognita: quanti soldi incasseranno alla fine i Benetton? In questo punto interrogativo c’è la risposta alla domanda “chi ha vinto?“. Sul piano finanziario, bisogna attendere per dare risposte nette. Sul piano politico, una vittoria il governo l’ha però già portata a casa: dopo settimane di scontri e tensioni la maggioranza sembra aver trovato la quadratura del cerchio e si ricompatta in vista delle prossime, non meno delicate, sfide, come Mes e Recovery fund. La maratona notturna su Autostrade è durata sei ore, al termine il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato di ... Leggi su ilfattoquotidiano

