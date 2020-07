Audi guiderà lo sviluppo del software del Gruppo Volkswagen (Di giovedì 16 luglio 2020) Herbert Diess, CEO del Gruppo Volkswagen, ha confermato che Audi sarà il marchio leader nello sviluppo di tutte le operazioni software del consorzio in futuro. La Volkswagen è stata recentemente al centro dell’attenzione per problemi software nello sviluppo dell’ID.3 , uno dei suoi prodotti di punta per i prossimi anni. Per questo motivo e questi altri, il Gruppo Volkswagen ha deciso di dare un timone nella sua strategia di sviluppo tecnologico. Dal prossimo futuro, Audi sarà il marchio del consorzio che guiderà tutto ciò che ha a che fare con lo sviluppo del software, come riportato da Autonews ... Leggi su notizieora

