Atletica, spettacolo a Savona: Tortu batte Jacobs mentre Iapichino si avvicina a mamma Fiona (Di giovedì 16 luglio 2020) Puro spettacolo per l’Atletica azzurra quest’oggi di scena nel meeting di Savona. Ad accendere la sfida nei 100 metri sono stati i due azzurri più attesi: Filippo Tortu e Marcell Jacobs. È stato il primatista italiano ad aggiudicarsi la finale in 10″12 (+1.3) lasciandosi alle spalle l’amico in 10″14, terzo posto invece per Fausto Desalu con 10″29. Ma la notizia più esaltante arriva dal salto in lungo dove Larissa Iapichino, 18 anni sabato prossimo, atterra in 6,80 (+0.7) diventando la seconda italiana di sempre dietro solamente a mamma Fiona May. Il 6.80 trattasi di primato italiano Under 20, una lunghezza che peraltro vale il secondo posto nelle liste mondiali stagionali. Tra gli altri risultati ... Leggi su sportface

