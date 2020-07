Atletica: Larissa Iapichino seconda di sempre nel lungo, dopo mamma Fiona (Di giovedì 16 luglio 2020) Larissa, saltatrice in lungo dell'Atletica Firenze Marathon, 18 anni da compiere sabato, atterra a un sontuoso 6,80 (+0.7) e diventa la seconda italiana di sempre. Meglio di lei ha fatto soltanto la mamma Fiona May, la leggenda del lungo azzurro Leggi su firenzepost

Eurosport_IT : COME VOLA LARISSA IAPICHINO! A Savona salta 6.80m, seconda miglior prestazione azzurra di sempre: meglio solo mamm… - cinzia_pietro : RT @repubblica: Atletica, Larissa Iapichino salta 6,80 e si avvicina a mamma Fiona: è il secondo risultato mondiale dell'anno - repubblica : Atletica, Larissa Iapichino salta 6,80 e si avvicina a mamma Fiona: è il secondo risultato mondiale dell'anno - FirenzePost : Atletica: Larissa Iapichino seconda di sempre nel lungo, dopo mamma Fiona - filippo898 : RT @Eurosport_IT: COME VOLA LARISSA IAPICHINO! A Savona salta 6.80m, seconda miglior prestazione azzurra di sempre: meglio solo mamma @rea… -

Arrivano buone notizie per gli azzurri impegnati nel meeting di Savona, dove in molti hanno ben figurato ottenendo risultati notevoli. E’ il caso – ad esempio – di Filippo Tortu, capace di battere con ...Savona. Straordinario meeting di Savona. Una giornata che illumina l’atletica azzurra con una quantità di risultati super. Riviviamola me resoconto della Fidal. La copertina se la prende Larissa Iapic ...