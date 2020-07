Asuka pronta per Extreme Rules: “darò una lezione a Sasha Banks. Becky? Che emozione, merita una title shot” (Di giovedì 16 luglio 2020) Capelli blu e fuxia, strisce verdi sul viso e la cintura di campionessa di RAW alla vita. Asuka non passa di certo inosservata. E non parliamo solo del look. La superstar nipponica è stata un vero e proprio ciclone fin dal suo arrivo in WWE: ad NXT ha dominato la divisione per 510 giorni consecutivi da campionessa; nei main roster ha vinto i titoli di SmackDown, RAW e di Coppia femminile; è stata la prima a vincere la Royal Rumble femminile, si è portata a casa un MITB e il torneo a coppie miste con The Miz. Credits: WWEUna vera e propria dominatrice, anzi un’Imperatrice, come lei stessa si definisce. Nella prima intervista rilasciata ai media internazionali, alla quale anche noi di SportFair abbiamo partecipato, Asuka ha raccontato con emozione i momenti dell’ultimo titolo ottenuto, quello di ... Leggi su sportfair

