Asl, le associazioni di categoria alzano la voce: “Non siamo dei carbonari” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa delle associazioni di categoria delle strutture accreditate dal SSR. “In questi ultimi giorni, nostro malgrado, e con non poco stupore, stiamo assistendo ad un estenuante scarica barile sull’assunzione delle proprie responsabilità da parte di qualche ASL, in merito alla volontà e all’interpretazione del D.D. n. 83 del 09 aprile 2020, sul quale, tra l’altro, qualche giorno fa la stessa Regione ha chiarito ed esplicitato nettamente il Suo parere richiamando i Direttori Generali delle ASL alla sua applicazione. Continuiamo inoltre ad apprendere quotidianamente, anche a mezzo stampa, di interventi della Corte dei Conti e ancor di più, che il frutto di questo decreto sarebbe stato quello di accordi fatti nelle segrete stanze della ... Leggi su anteprima24

