Ascolti Tv mercoledì 15 luglio 2020 vince Superquark, male la replica di NCIS (Di giovedì 16 luglio 2020) Ascolti Tv mercoledì 15 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Superquark2.281 milioni e 11.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Come Sorelle 1a Tv 2.277 milioni e 12.5% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chi l’ha visto 1.706 milioni e 8.96% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Chicago Fire 7 1a Tv Free1.361/1.344 milioni e 6.28/6.67% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % NCIS 16 (replica) 827/768 mila e 3.89/4.16% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Un povero Ricco766 mila e 3.8% Firewall Accesso Negato 738 mila e 3.83% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Sahara447 mila e 2.35% Dear John 408 mila e 2% Rai 4 Resident Evil: ... Leggi su dituttounpop

