Apparizioni mariane, le ultime in Africa e India (Di giovedì 16 luglio 2020) E' il giorno di Lourdes, l'anniversario della diciottesima e ultima apparizione della Vergine a Bernadette. E' anche il giorno della Madonna del Carmelo e della manifestazione di Maria a due ... Leggi su quotidiano

Questo luogo da 39 anni è al centro del dibattito della Chiesa con le sue presunte apparizioni mariane, rispetto alle quali il Vaticano non si è mai pronunciato apertamente. Papa Francesco ha nominato ...Arriva un nuovo vescovo nella diocesi di Mostar, competente su Medjugorje. Monsignor Ratko Peric, 76 anni, va via per limiti di età e al suo posto il Papa ha nominato a reggere il luogo che da 39 anni ...