Antonella Elia Temptation Island 2020: chi è, età, lavoro, Pietro Delle Piane, Instagram (Di giovedì 16 luglio 2020) E’ tutto pronto per la terza puntata ricca di colpi di scena di Temptation Island 2020.La famosa showgirl Antonella Elia ha deciso di partecipare al programma con il nuovo fidanzato Pietro Delle Piane, per mettere alla prova la loro storia d’amore. In un piccolo video spoiler diffuso su Witty Antonella Elia sembra essere molto infastidita: ‘Bravo, si è vendicato, peccato che lo lascio’. Cosa avrà fatto il suo fidanzato Pietro?. In questo articolo troverete informazioni e curiosità su Antonella Elia. Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

trash_italiano : TUTTI NOI SIAMO ANTONELLA ELIA. #TemptationIsland - trash_italiano : AMO ANTONELLA ELIA CHE CERCA DI GETTARE BENZINA SUL FUOCO ?? #TemptationIsland - CorriereCitta : #AntonellaElia #TemptationIsland 2020: chi è, età, lavoro, #PietroDellePiane, Instagram - CorriereCitta : #PietroDellePiane #TemptationIsland 2020: chi è, età, lavoro, Antonella Elia, Instagram - lsknkln : @myssstanelenoir Perché mi sembra Antonella Elia -