Antonella Elia spiazzata a Temptation Island | Pietro Delle Piane grande provocatore

Antonella Elia sta attraverso un momento davvero difficile all'interno del villaggio di Temptation Island ed è rimasta spiazzata. Il suo compagno Pietro Delle Piane infatti, sembra averla molto delusa. Cosa è successo? La coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il loro …

trash_italiano : TUTTI NOI SIAMO ANTONELLA ELIA. #TemptationIsland - trash_italiano : AMO ANTONELLA ELIA CHE CERCA DI GETTARE BENZINA SUL FUOCO ?? #TemptationIsland - aidacomeseibeII : Antonella Elia sembra la sposa cadavere #temptationisland - GabyTac1994 : Antonella Elia: 'Lui è già sottomesso. Io lo palleggio come una pallina.' #Pietro #TemptationIsland - spigoli_ : Raga a me personalmente non piace Antonella Elia, ma Pietro ha proprio cagatoo fuori dal vaso e lei ha ragione ad o… -