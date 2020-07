Antonella Elia | Pietro Delle Piane tuona: “E’ arida, non ha figli” (Di venerdì 17 luglio 2020) Antonella Elia è stata definita da Pietro Delle Piane come una donna arida a Temptation Island soltanto perché non ha figli. La showgirl è rimasta profondamente ferita dalle parole del suo compagno. Antonella Elia per la prima volta, dall’inizio di quest’avventura a Temptation Island, ha avuto modo di poter vedere un video del suo … L'articolo Antonella Elia Pietro Delle Piane tuona: “E’ arida, non ha figli” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

