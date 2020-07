Antonella Elia e Pietro Delle Piane gli schiaffoni erano già pianificati? (Di giovedì 16 luglio 2020) Si sapeva fin dall’inizio che avrebbe regalato soddisfazioni. Antonella Elia, però, potrebbe superare le aspettative. Secondo le indiscrezioni riportate da un ex corteggiatore di Uomini e donne, il suo viaggio a Temptation island col fidanzato Pietro Delle Piane si concluderà tra i “fuochi d’artificio”. Durante un falò memorabile, la situazione improvvisamente precipiterà, tanto che Antonella prenderà a schiaffoni il suo uomo. Ad accendere la miccia sarebbero le immagini che ritraggono Pietro pericolosamente vicino alle tentatrici del villaggio sardo. A questo punto il dilemma è uno solo: dopo la crisi, i due riusciranno a uscire mano nella mano dal programma di Canale 5? Per ora è ... Leggi su aciclico

trash_italiano : TUTTI NOI SIAMO ANTONELLA ELIA. #TemptationIsland - trash_italiano : AMO ANTONELLA ELIA CHE CERCA DI GETTARE BENZINA SUL FUOCO ?? #TemptationIsland - leggoit : #TemptationIsland: Ciavy e Valeria al falò di confronto. Antonella Elia in crisi: «Lo lascio» - roxraluvsmyg : Antonella Elia che davanti a più di venti persone: 'io sto già facendo pipì' 'è uno dei piaceri più grandi della vi… - roxraluvsmyg : 'io non mi compro il 10 per il dopo' Antonella Elia, una donna che conta. #TEMPTATIONISLAND -