Antonella Clerici torna nel mezzogiorno di Raiuno. “La prova del cuoco” diventa “E’ sempre mezzogiorno”. (Di giovedì 16 luglio 2020) Antonella Clerici torna nel mezzogiorno di Raiuno, Elisa Isoardi è destinata a rimanerne una supplente. Non torna a “La prova del cuoco” ma in un ibrido dal titolo “E’ sempre mezzogiorno“, in cui si cucinerà, certamente, ma non solo… Del resto “La prova del cuoco” ha fatto il suo tempo: in onda dal 2000 e … L'articolo Antonella Clerici torna nel mezzogiorno di Raiuno. “La prova del cuoco” diventa “E’ sempre mezzogiorno”. Leggi su unduetre

IlContiAndrea : #Coletta '#ElisaIsoardi aveva preso un impegno per #BallandoConLeStelle. La mia decisione è stata quella di interve… - infoitcultura : Da Sanremo con il duo Amadeus-Fiorello al ritorno di Antonella Clerici: ecco i nuovi palinsesti Rai - infoitcultura : Palinsesti Rai, le novità: da Amadeus ad Antonella Clerici - CinnyCinzia : RT @Spettakolo_mag: #TheVoice diventa #TheVoiceSenior, e trasloca su @RaiUno, affidato ad @antoclerici #antonellaclerici @THEVOICE_ITALY ht… - flamanc24 : RT @MarioManca: Contentissimo per il ritorno doppio di Antonella Clerici su Raiuno, ma anche per quello di Paola Perego e di Milo Infante s… -