Antonella Clerici non ha più rivali: la Rai ufficializza il suo ritorno in tv (Di giovedì 16 luglio 2020) Come annunciato dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2020/2021, Antonella Clerici torna su Rai 1. La conduttrice, infatti, sarà al timone dei programmi È sempre mezzogiorno e The Voice Senior. Il ritorno di Antonella Clerici Antonella Clerici torna in Rai con i programmi È sempre mezzogiorno e … L'articolo Antonella Clerici non ha più rivali: la Rai ufficializza il suo ritorno in tv proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MicheleSpione1 : RT @IlContiAndrea: #Coletta '#ElisaIsoardi aveva preso un impegno per #BallandoConLeStelle. La mia decisione è stata quella di intervenire… - MicheleSpione1 : RT @IlContiAndrea: #Coletta 'Il servizio pubblico deve informare, ma anche intrattenere perciò ho scelto di concentrare l’intrattenimento s… - medicojunghiano : RT @IlContiAndrea: #Coletta '#ElisaIsoardi aveva preso un impegno per #BallandoConLeStelle. La mia decisione è stata quella di intervenire… - GiusCandela : RT @IlContiAndrea: #Coletta '#ElisaIsoardi aveva preso un impegno per #BallandoConLeStelle. La mia decisione è stata quella di intervenire… - IlContiAndrea : #Coletta '#ElisaIsoardi aveva preso un impegno per #BallandoConLeStelle. La mia decisione è stata quella di interve… -