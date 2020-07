Anna e Andrea a Temptation: le parole della tentatrice cambiano tutto (Di venerdì 17 luglio 2020) Anna e Andrea a Temptation Island 2020 non stanno affrontando un percorso facile. In particolare, lei desidera avere un figlio insieme al giovane ristoratore, che invece non si sente ancora pronto a fare un passo così importante. Per raggiungere il suo scopo e portare così il ragazzo a formare una famiglia, Anna ha scelto di … L'articolo Anna e Andrea a Temptation: le parole della tentatrice cambiano tutto proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

