Andrea Camilleri, esce postumo l’ultimo saluto a Montalbano (Di giovedì 16 luglio 2020) Questo articolo Andrea Camilleri, esce postumo l’ultimo saluto a Montalbano è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Con la sua penna Andrea Camilleri ha fatto innamorare della Sicilia migliaia di italiani, che adesso potranno salutare per sempre il commissario Montalbano. Si chiama Riccardino ed è il libro uscito postumo dello scrittore Andrea Camilleri, scomparso un anno fra proprio di questi tempi. Con la sua morte l’Italia e il mondo intero avevano perso … Leggi su youmovies

