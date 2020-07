Ana Laura Ribas si racconta: “Se lavorassi in tv non avrei la credibilità per fare quello che faccio oggi. Mio fratello? Stava per morire di covid” (Di giovedì 16 luglio 2020) Risposta secca: è stata lei a lasciare la tv o hanno smesso di cercarla?Sono sincera: il telefono non ha mai smesso di squillare, sono io che ho smesso di rispondere. Quando ha smesso di rispondere?Quando ho capito che questa tv non era più il mio mondo. I ruoli erano stati definiti: in dieci fanno i conduttori, tutti gli altri gli opinionisti. Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, cinque o sei anni fa, ho detto: “Basta, ho dato”. E mi sono ritirata. Ana Laura Ribas ha fatto una scelta precisa, sterzando su una via laterale prima di finire sul viale del tramonto. “Non volevo fare sempre e solo l’opinionista e mi sono ritirata dalla tv”, racconta a FqMagazine dopo qualche anno di silenzio. oggi, a 52 ... Leggi su ilfattoquotidiano

