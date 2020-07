Ana Laura Ribas mi sono ritirata dalla tv perché non era più il mio mondo (Di giovedì 16 luglio 2020) Ana Laura Ribas è da tanto tempo che non appare sul piccolo schermo. I motivi li ha raccontati a “FQMagazine”: “Il telefono non ha mai smesso di squillare, sono io che ho smesso di rispondere quando ho capito che questa tv non era più il mio mondo. I ruoli erano stati definiti: in dieci fanno i conduttori, tutti gli altri gli opinionisti. Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, cinque o sei anni fa, ho detto: “Basta, ho dato”. E mi sono ritirata”. “Il mio lavoro oggi è lontano dalla tv”, precisa lei. Infatti oggi si occupa di tutt’altro: da sei anni ha aperto un’agenzia di digital e collabora con diversi brand internazionali e marchi ... Leggi su people24.myblog

