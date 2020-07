Ana Laura Ribas: "Mi sono ritirata dalla tv, non era più il mio mondo" - cosa fa oggi (Di giovedì 16 luglio 2020) Che fine ha fatto Ana Laura Ribas? Ex velina ed ex volto storico della tv targata Mediaset, da anni non appare sul piccolo schermo. I motivi l'ha spiegati la diretta interessata a FQMagazine: "Il telefono non ha mai smesso di squillare, sono io che ho smesso di rispondere quando ho capito che questa tv non era più il mio mondo. I ruoli erano stati definiti: in dieci fanno i conduttori, tutti gli altri gli opinionisti. Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, cinque o sei anni fa, ho detto: “Basta, ho dato”. E mi sono ritirata"."Il mio lavoro oggi è lontano dalla tv", precisa lei. Infatti oggi si occupa di tutt'altro: da sei anni ha aperto ... Leggi su blogo

Risposta secca: è stata lei a lasciare la tv o hanno smesso di cercarla? Sono sincera: il telefono non ha mai smesso di squillare, sono io che ho smesso di rispondere. Quando ha smesso di rispondere?

Risposta secca: è stata lei a lasciare la tv o hanno smesso di cercarla? Sono sincera: il telefono non ha mai smesso di squillare, sono io che ho smesso di rispondere. Quando ha smesso di rispondere?