"Amber Heard ha rubato la mia storia di violenza sessuale per farla sua", parla l'ex assistente (Di giovedì 16 luglio 2020) Amber Heard avrebbe usato la storia di violenza sessuale subita dalla sua ex assistente facendola propria per i suoi scopi. Il ritratto di Amber Heard che emerge dal dibattimento in corso contro l'ex marito Johnny Depp non è dei migliori. L'ex assistente dell'attrice ha svelato che la Heard avrebbe rubato la sua storia di violenza sessuale spacciandola poi per propria. Kate James, assistente personale di Amber Heard dal 2012 al 2015, si è collegata da Los Angeles per fornire la sua testimonianza raccontando di aver ricevuto per lungo tempo messaggi notturni incoerenti e pieni di insulti e ... Leggi su movieplayer

