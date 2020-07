Amadeus e Fiorello presenteranno Sanremo 2021. Il Festival spostato a marzo per il covid (Di giovedì 16 luglio 2020) “Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus”. Lo ha annunciato il direttore di Rai1, Stefano Coletta, alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai. Quest’anno la kermesse non si terrà a inizio febbraio, come ormai da tradizione, ma dal 2 all′8 marzo, “per precauzione covid”. “Persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore”, ha detto Coletta di Amadeus, “che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Samremo che riaprirà la nostra normalità: viva Sanremo”. La coppia viene confermata dopo il successo della scorsa edizione, nella quale ha trionfato ... Leggi su huffingtonpost

rtl1025 : ?? #Amadeus sarà alla guida di #Sanremo2021. Con lui confermato #Fiorello. #PalinsestiRai - IlContiAndrea : #Sanremo2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico #Amadeus e insieme a lui #Fiorello #PalinsestiRai - repubblica : #Sanremo2021 con Amadeus e Fiorello: 'Il festival che riaprirà alla normalità' - mariomachille : #Sanremo2020 sarà condotto ancora una volta da Amadeus e Fiorello. Sky TG24 nel frattempo ha già svelato chi sarà i… - FBiasin : 9 marzo 2020: la pandemia costringe l'Italia al #lockdown. 6 marzo 2021: #Amadeus e #Fiorello proclamano il vincit… -