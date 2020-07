Amadeus e Fiorello condurranno il prossimo Festival di Sanremo (Di giovedì 16 luglio 2020) Amadeus e Fiorello saranno i conduttori del prossimo Festival di Sanremo. Lo ha annunciato giovedì 16 luglio il direttore di Rai Uno Stefano Coletta nel corso della presentazione dei palinsesti della Rai per il prossimo anno. Il prossimo Festival di Leggi su ilpost

Importanti novità sul Festival di Sanremo 2021: il direttore Coletta ha confermato il tandem Amadeus-Fiorello alla conduzione. Ma non solo… La notizia era nell’aria da diverse settimane, se non mesi, ...Com’era ampiamente prevedibile, anche Sanremo 2021 vedrà protagonisti Amadeus – confermato anche come direttore artistico – e Fiorello. Lo ha annunciato il direttore di Rai 1, Stefano Coletta: “”Il ...