Allerta Meteo Romagna: maltempo e temporali da stanotte (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Agenzia regionale della Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo gialla in Romagna per forti temporali valida dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani. In particolare nella zona del Ravennate sono previste criticita’ idrogeologiche. I cittadini sono invitati a mettere in atto misure di autoprotezione, a fare attenzione ai sottopassi e a fissare oggetti sensibili agli effetti della pioggia o della grandine.L'articolo Allerta Meteo Romagna: maltempo e temporali da stanotte Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

