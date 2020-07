Allerta Meteo Puglia: criticità gialla, temporali in arrivo (Di giovedì 16 luglio 2020) Allerta Meteo ‘gialla’ in Puglia dove, secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile, sono previste condizioni Meteorologiche avverse e criticità. L’Allerta è a partire da oggi e per le successive otto ore con precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale e zone interne, con quantitativi cumulati deboli. Dalle 8 di domani e per le successive 36 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati su tutta la Puglia. Prevista, dunque, per oggi Allerta gialla per rischio idrogeologico per ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : NUBIFRAGIO A PALERMO Due persone, un uomo e una donna, sono morte annegate nella propria vettura nel sottopassaggio… - Elbareport : Allerta meteo per temporali che potrebbero interessare anche l'Arcipelago - Elbareport - Quotidiano di informazione… - JimmaGR : RT @MariellaLanzala: @ummiririnenti @LeolucaOrlando1 @giuppihair66 @DrpcSicilia @emergenzavvf Ma cosa c’entra l’allerta meteo? Ha piovuto d… - OatechDragon : @Michele11480422 @stefano_cortesi @RoyPaci @matteosalvinimi Perchè l'allerta meteo,e la chiusura dei sottopassaggi,… - infoitinterno : Niente allerta meteo e tombini intasati, ecco le cause del disastro -