Allerta Meteo, pesante avviso della Protezione Civile: forte ondata di maltempo al Centro e sulle regioni adriatiche [MAPPE e BOLLETTINI] (Di giovedì 16 luglio 2020) Allerta Meteo – Un’ampia area depressionaria, posizionata su gran parte del continente europeo, tende a scendere verso l’Italia, causando instabilità diffusa, con fenomeni che domani saranno più intensi sulla fascia adriatica e su parte delle regioni del Centro. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile precisando che sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I fenomeni Meteo, impattando sulle ... Leggi su meteoweb.eu

