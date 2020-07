Allerta Meteo, nuova ondata di maltempo sull’Italia: irruzione d’aria fredda ammazza-estate tra Venerdì 17 e Sabato 18 (Di giovedì 16 luglio 2020) Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere nelle prossime ore un’altra violenta ondata di maltempo che provocherà fenomeni Meteorologici estremi su gran parte del Paese tra Venerdì 17 e Sabato 18 Luglio. Le temperature crolleranno con picchi di dieci gradi inferiori rispetto alle medie del periodo sulle Regioni Adriatiche, le più esposte alle correnti fredde provenienti dal Nord Europa. Un ciclone proprio tra Italia e Balcani alimenterà forti venti settentrionali su tutto il Paese, con conseguenti mareggiate su tutti i litorali esposti a nord. Così l’estate andrà in stand-by, proprio in concomitanza con uno dei weekend più attesi dell’estate, nel periodo ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : In arrivo piogge e temporali. Allerta gialla domani su nove regioni #meteo #ANSA - fattoquotidiano : NUBIFRAGIO A PALERMO Due persone, un uomo e una donna, sono morte annegate nella propria vettura nel sottopassaggio… - bizcommunityit : Maltempo, allerta meteo in 9 regioni - La7tv : #inonda Nubifragio a #Palermo, il sindaco Leoluca #Orlando: 'Mancato funzionamento dell'allerta meteo. Parliamo del… - ciocapiatti : @LaLuzzola Rosso di sera bel tempo di speraH no. Domani allerta gialla meteo. -