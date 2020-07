Allerta Meteo Lazio: maltempo nelle prossime ore (Di giovedì 16 luglio 2020) Allerta Meteo per domani sul Lazio. La protezione civile regionale ha diramato una nota poco fa. “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, venerdì 17 luglio, e per le successive 9-12 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali e meridionali con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta-Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con Allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : NUBIFRAGIO A PALERMO Due persone, un uomo e una donna, sono morte annegate nella propria vettura nel sottopassaggio… - Aldebaran_4 : @PartitoTorino @bruna7465 @PaulLamanski @LegaSalvini A parte il fatto che non è accora accertata la morte delle 2 p… - zazoomblog : Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per piogge e temporali - #Allerta #Meteo #Toscana: #domani - VarazzeMeteo : #FINE_AVVISO_METEO_RADIAZIONE_SOLARE_Varazze: radiazione solare misurata 960 alle 7/16/2020 2:29:42 PM Servizio all… - VarazzeMeteo : #AVVISO_METEO_UV_Varazze: livello attuale alto alle 7/16/2020 2:29:42 PM Servizio allerta a cura Varazze Meteo Live -