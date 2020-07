Allerta incendi in Sardegna: domani giornata ad alto rischio in mezza regione (Di giovedì 16 luglio 2020) domani elevato pericolo incendi in mezza Sardegna: la Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione che riguarda, in particolare, la Gallura, gran parte del Sud Sardegna inclusa l’area della Città metropolitana di Cagliari e l’Oristanese. Nel resto dell’isola il codice è giallo. domani potrebbero registrarsi condizioni tali da rendere difficilmente gestibile un eventuale incendio con le forze ordinarie (inclusi gli elicotteri della flotta regionale), se non affrontato tempestivamente.L'articolo Allerta incendi in Sardegna: domani giornata ad alto rischio in mezza regione ... Leggi su meteoweb.eu

L’Amazzonia va in fiamme e il polmone verde del pianeta scompare, con 1.034,4 chilometri quadrati di superficie in allerta di deforestazione a giugno. Un numero che segna un record dal 2015, mentre ne ...

Favara incredula dopo l’incendio dentro la Chiesa Madre

Intorno alle 18.00 di ieri la quiete serale di Favara è stata interrotta dalle sirene delle unità mobili dei Vigili del Fuoco che, allertati dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale, si sono precipi ...

