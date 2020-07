Allarme Sarri: dove è finita la Juve? (Di giovedì 16 luglio 2020) Non c'è niente di meno Juventino dell'altalena di emozioni e gol vissuta a Reggio Emilia contro un bel Sassuolo. E nemmeno nel lungo dominio subito in casa dall'Atalanta o del blackout che ha condizionato la sfida di San Siro contro il Milan. Nulla di riconoscibile per una squadra che ha fatto della solidità il suo tratto distintivo storico e che anche in questa stagione, fatta di alti e bassi, ha comunque attraversato momenti in cui la solidità del progetto non è stata messa in discussione.La Juventus vincerà lo scudetto e lo farà anche con merito, perché dopo 38 giornate difficilmente non vince il più forte e completo. Però la settimana che ha lasciato in eredità a Sarri la miseria di 2 punti (strappati con i denti e in maniera anche fortunosa) e 9 gol incassati fa ... Leggi su panorama

