Alla Maturità è stato promosso il 99,5% degli studenti (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - Sono stati pubblicati sul sito del ministero della Pubblica Istruzione, i risultati della maturità 2020, un esame diverso dal solito per via delle scelte assunte in piena emergenza Covid. L'unica prova prevista infatti, era solo quella orale, in presenza. In dettaglio, sul 94% delle studentesse e degli studenti ammessi a svolgere l'Esame, i diplomati risultano essere il 99,5%. Erano il 99,7% un anno fa. Aumentano complessivamente i diplomati con voti superiori a 80, dal 32,8% al 49,6%. I 91-99 sono il 15,9% (erano il 9,7%). I punteggi 81-90 sono il 21,2% (il 16% un anno fa). Il 50,4% delle studentesse e degli studenti si colloca nella fascia di votazione 60-80, erano il 67,1% un anno fa. I 60 passano dal 7% del 2019 al 5,1% di quest'anno. I voti 71-80 passano dal 28,7% al ... Leggi su agi

AcidoRatto : @SkyTG24 cioè uno 0,5% è riuscito a farsi bocciare anche alla maturità virtuale con buonismo da Covid19? ?????? - chiarachefacose : Oddio, dovrei riprendere tipo tutta la parte di algebra, ecco non sono più così ottimista sulle mie possibilità di… - HereQueenV : RT @Chelsearoseeify: @settebello_ Alla maturità non ho saputo spiegare cosa significasse il primo principio della termodinamica perché ci f… - SelvaticiDebora : Bellissima soddisfazione ma non si è il voto preso alla maturità. Con o senza Covid-19 La strada è lunga. - Michela78105447 : @CriticoMilanist Ci può stare ma metterli ora nelle turnazioni darà al 90% il risultato ottenuto coi primavera lanc… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Maturità Calenda: «Italia fuori controllo: a fine 2021 un debito sopra il 170%» Panorama