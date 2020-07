Alimenti: al via campagna su carni bianche Ue (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug. (Labitalia) - Viene lanciata in questi giorni una nuova campagna di comunicazione e promozione delle carni bianche dell'Unione europea. Con il claim 'Le nostre carni bianche. Pollo e tacchino di alta qualità, dai nostri territori con le garanzie dell'Europa', il suo obiettivo è rafforzare la fiducia dei consumatori sulla qualità delle carni bianche dell'Ue. La campagna si concentra sull'importanza degli elevati standard Ue, tra i più rigorosi al mondo, che sono garanzia di benessere animale, sostenibilità e sicurezza alimentare nella produzione di carni bianche. Una campagna che punterà molto anche sul coinvolgimento attivo e l'intrattenimento del ... Leggi su liberoquotidiano

