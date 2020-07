Alfonsi: da Regione Lazio su poli educativi 0-6 anni legge rivoluzionaria (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – “Voglio esprimere la mia piu’ grande soddisfazione per una legge regionale che dopo 40 anni dalla precedente cambia profondamente la vita dei bambini, nel loro tempo educativo, di apprendimento, familiare. L’istituzione dei poli educativi 0-6 rivoluziona il tempo dei bambini e delle famiglie, mono e bigenitoriali: diritto all’educazione dalla nascita, nidi e scuole aperte fino a 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, anche durante le vacanze. Un supporto incredibile alle famiglie, a chi lavora su turni, ai genitori single che fanno salti mortali per gestire il tempo dei figli. Una legge che tutela i diritti dei bambini ad essere parte della comunita’ educante come soggetti attivi fin dai primi mesi di vita”. Cosi’ in un comunicato la Presidente del ... Leggi su romadailynews

Balsorano – Sono giunti a conclusione con la posa del manto di conglomerato bituminoso i lavori di ripristino e messa in sicurezza del Fosso Bonomo, soggetto negli anni a diversi allagamenti e un tra ...

Il primo municipio di Roma non vuole più impiegati residenti a Napoli: “Arrivano tardi al lavoro”

Troppi dipendenti sono residenti a Napoli e quindi, partendo da lontano, arrivano tardi al lavoro. Con questa motivazione il primo municipio di Roma, quello del centro storico e governato dalla presid ...

