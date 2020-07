Alex Zanardi, nuovo bollettino medico: “Quadro resta grave” (Di giovedì 16 luglio 2020) Continuano ad essere critiche le condizioni di Alex Zanardi ad un mese ormai dal suo incidente in handbike. L’ospedale ha pubblicato un nuovo bollettino Alex Zanardi continua a lottare ma la situazione clinica resta grave dal punto di vista neurologico. Il campione paralimpico è ormai ricoverato da un mese all’ospedale “Santa Maria delle Scotte” di Siena dopo l’incidente con la sua handbike del 19 giugno scorso. Come riferisce l’ospedale in un bollettino, la situazione resta grave ma è iniziato il percorso di riduzione della sedazione. Zanardi è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva ed è stato già tre volte sotto i ferri per la riduzione delle ... Leggi su zon

