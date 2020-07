Alex Zanardi: iniziato il risveglio del campione, la situazione aggiornata (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo quasi un mese dall’incidente, inizia lentamente il risveglio dal coma indotto, dell’ex pilota Alex Zanardi, ma le condizioni sono ancora critiche Alex Zanardi (fonte foto: Getty Images)Ancora sotto sorveglianza, l’ex pilota di Formula 1, Alex Zanardi, vittima, il 16 giugno scorso, di un terribile incidente a bordo della sua handbike, con cui fu investito da un camion. Ricoverato a Siena, è iniziato il lungo risveglio del cinquantatreenne. Le condizioni però per ora non inducono all’ottimismo, restano anzi abbastanza serie e costringono i medici ad andarci con i piedi di piombo. Serviranno infatti altri giorni, per avere un quadro migliore delle condizioni neurologiche di ... Leggi su chenews

rtl1025 : ?? I medici dell'ospedale di Siena hanno avviato 'la progressiva riduzione della sedo-analgesia' per Alex #Zanardi,… - SkySportF1 : Le ultime news sulle condizioni di Alex #Zanardi: avviata la riduzione della sedazione #SkySport @SkySport - fanpage : Alex Zanardi, le ultime novità: iniziato il processo di risveglio dal coma - matildesjt : RT @Misurelli77: #Zanardi verrà progressivamente risvegliato dal coma farmacologico Una fase lunga e complessa Forza Alex!!! (Fonte: Fanp… - robianchin : RT @Gianfranco_ros: ZANARDI: oggi inizia la riduzione della sedazione. ALEX il mondo è con te! -