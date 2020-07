Alex Zanardi, iniziata la riduzione della sedazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Grave incidente in handbike per Alex Zanardi. L’atleta azzurro è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. SIENA – Grave incidente in handbike per Alex Zanardi in provincia di Siena durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore. L’atleta italiano, rimasto coinvolto in uno scontro con un mezzo pesante, si trova nel reparto di terapia intensiva dove è stato trasferito in seguito a un delicatissimo intervento di neurochirurgia. A poco più di un mese dall’incidente i medici hanno avviato la riduzione della sedazione. Nei prossimi giorni si valuterà come procedere. Grave incidente in handbike per Alex Zanardi: la ... Leggi su newsmondo

